A Lady Radio ha parlato l’ex portiere e dirigente della Fiorentina Giovanni Galli, intervenendo su vari temi di casa viola.

Coppia d'attacco

"Secondo me la coppia Kean-Piccoli può coesistere. Avevo dubbi vedendo la coppia a Torino, ma vedendo Kean in nazionale con Retegui che gira e si muove non ho avuto questa sensazione. Credo che Piccoli sia la prima punta e che sia Kean a doversi muovere attorno a lui. Spalletti mi diceva che avrebbe voluto usare Kean largo a sinistra, ma con l'ex Atalanta ho avuto la sensazione che Kean possa tranquillamente giocare con un’altra punta”.

A centrocampo

"Centrocampo? A Torino, con Gud e due centrocampisti, erano tre che giocavano a centrocampo. Un triangolo po’ ribaltato, invece che col regista basso, il terzo centrocampista che sta più alto. Fagioli deve uscire dal suo tunnel e deve tornare a dimostrare il suo valore“.

Su Gudmundsson

“Non so che infortunio ha avuto Gudmundsson, ma spero che non sia nulla di grave. Per tornare ai suoi livelli deve tornare a sentirsi al centro del progetto, ma ci deve mettere anche del suo. Non tutto gli è dovuto”.