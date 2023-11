Cucciari: "Fiorentina molto più ostica per la Juventus che non l'Atalanta per l'Inter"

“La Fiorentina è più ostica per la Juventus che non l’Atalanta per l’Inter”. Così viene dalla bocca dell’ex calciatore e attuale opinionista Alessandro Cucciari, ospite di TMW Radio:

Gasperini, l'Atalanta… e la sconfitta di Firenze

“I bergamaschi sono in gran spolvero, ma l’Inter è la squadra più attrezzata e continua. L’Atalanta ha fatto uno straordinario percorso ad alti livelli, perché Gasperini la fa esprimere al meglio anche a interpreti cambiati". Ma noi ci teniamo anche a ricordare la vittoria della Fiorentina sull'Atalanta di questa stagione, arrivata per 3-2 al Franchi.