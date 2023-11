Amrabat stroncato dai media d'Oltremanica: "Un altro giocatore preso dall'allenatore che lo United non avrebbe mai dovuto ingaggiare"

Una serata totalmente da dimenticare, l'ennesima di questa stagione, per Sofyan Amrabat e per il Manchester United. Il centrocampista prestato dalla Fiorentina ai Red Devils è stato letteralmente massacrato dai media d'Oltremanica per la sua prestazione nella gara contro il Newcastle, terminata con un successo per 3-0 dei bianconeri e l'eliminazione dello United dalla Carabao Cup.

Stroncato dalla critica

Il Manchester Evening News gli ha dato un 3 in pagella: “Un altro giocatore preso dall'allenatore che lo United non avrebbe mai dovuto ingaggiare”.

Sky Sports ha assegnato un voto negativo a undici dei quindici giocatori utilizzati dal Manchester United e Amrabat ha ricevuto un 4.

L'agenzia statistica Squawka, che dà le proprie votazioni ai giocatori in base ad alcuni dati rilevati dei giocatori, ha classificato Amrabat con un 3,5: "Ha perso una palla decisiva prima del terzo gol del Newcastle".

Anche la BBC boccia il nazionale marocchino

Infine la BBC ha inserito Amrabat tra i cinque peggiori giocatori della serata.