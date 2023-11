Altro flop clamoroso per Amrabat: entra nella ripresa ma non riesce ad evitare il tonfo in Carabao Cup

Altra figura cacina per Sofyan Amrabat, protagonista, fra gli altri, del KO del suo Manchester United in Carabao Cup. I Red Devils sono stati distrutti, per 3-0, in casa dal Newcastle di Sandro Tonali.

Il centrocampista, ancora di proprietà della Fiorentina, è entrato nella ripresa, al posto di Casemiro, rimediando la classica... ammonizione. Buona la sua percentuale di passaggi riusciti, mentre si segnala un tiro uscito fuori alto. Pochi contrasti vinti e altrettanti pochi palloni recuperati. Per il resto, è trionfo dei Magpies con conseguente eliminazione dei Diavoli Rossi dalla Carabao Cup, seconda coppa nazionale inglese, dopo la FA Cup.