Le nostre PAGELLE: Gonzalez che anima, ma non solo. Parisi, Kouame, Arthur e Barak cambiano la gara. Quattro prestazioni assolutamente insoddisfacenti

Terracciano: 5,5 Sul secondo gol non sembra irreprensibile, perché il colpo di testa di Cisse, benché alto non era fortissimo ed era centrale.

Kayode: 6 Provvidenziale scivolata al 18' per impedire a Marquinhos di mettere dentro da due passi. Stavolta gli è mancato qualcosa quando è andato al cross, dove ha buttato via almeno due-tre palloni per lui agevoli.

Martinez Quarta: 5 Bravo quanto volete a leggere gli inserimenti offensivi, ma non puoi lasciare un attaccante come Varga, che è il principale terminale del Ferencvaros con due metri di vantaggio in mezzo all'area di rigore della Fiorentina.

Ranieri: 5 L'arbitro gli fischia un rigore contro semplicemente ridicolo (e menomale che spunta un fuorigioco di partenza nell'azione di Varga). Ma ha chiare responsabilità sul raddoppio di Cisse che gli scappa via e poi salta molto più in alto di lui per il vantaggio che gli ha lasciato.

Biraghi: 4,5 Gli ungheresi sfruttano la sua debolezza nell'uno contro uno passando agevolmente e poi approfittando delle praterie venutesi a creare; è così che nasce l'azione dell'1-0 biancoverde. Visibilmente in difficoltà, ma forse non si era totalmente ripreso dopo l'ultimo infortunio, per quello possiamo concedere una parziale attenuante. Parisi: 7 Due diagonali difensive perfette, ma anche spinta e cross a ripetizioni. Dal suo piedino parte anche la punizione sulla quale si avventa Barak e riapre il match. Si candida ad un ruolo da titolare sulla sinistra.

Bonaventura: 6 Ha la palla giusta per riaprire il match ma non inquadra la porta dal dischetto del rigore. Non si risparmia di certo e prova a sostenere sempre l'azione della Fiorentina. Ikone: 7 Ha la magnifica dote di sapersi trovare nel posto, al momento giusto per piazzare il gol dello strameritatissimo 2-2.

Lopez: 4,5 Impalpabile, per non dire nullo. Arthur: 6,5 Con lui il centrocampo della Fiorentina acquista un'altra fisionomia e ne guadagna, di conseguenza anche la manovra.

Mandragora: 4,5 L'unico schema che conosce è il lancio alto per cercare la sponda di testa di Gonzalez. Nico salta tanto ma non quanto un cestista o un pallavolista, perché è quello che servirebbe per arrivare sui suoi palloni altissimi. Barak: 6,5 Impatto giusto sulla gara, colpo di testa e palla in gol. Partita riaperta da lui.

Gonzalez: 7,5 E' l'anima della Fiorentina. L'unico davvero che ci mette tutto e forse anche qualcosa di più. Lo vedi ovunque, dall'area di rigore viola a quella avversaria. Poco tutelato dall'arbitro perché riceve almeno un migliaio di pedate. Fino al 79' gli era mancata solo la stoccata in porta, che arriva puntuale su assist di Kouame. Un fuorigioco rilevato solo dal Var gli nega la gioia del 2-2 ed è sua la sponda per la rete di Ikone.

Beltran: 5,5 Lotta, ma fa fatica a smarcarsi da una marcatura a tratti asfissiante. Qualche tocco ogni tanto ce lo regala, ma sono lampi isolati.

Sottil: 4,5 Ha un bello scatto, roba da grande specialista dei 60 metri…e stop. Col pallone non sa letteralmente cosa fare e non è un male da poco per un calciatore. Kouame: 7 E' uno di quelli che mette in difficoltà la difesa del Ferencvaros. Confeziona anche un assist per Gonzalez, tutto vanificato dal Var.

Italiano: 6 La formazione vista nei primi 60 minuti non era adeguata per questa sfida, che è stata chiaramente sottovalutata. Ha saputo cambiare tutto appena in tempo e se ci fossero stati altri 5 minuti, non di più, la sua squadra sarebbe uscita dal campo con vittoria e tre punti fondamentali.