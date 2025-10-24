Corriere Fiorentino: rischio effetto domino sul Franchi
Il Corriere Fiorentino in edicola oggi analizza la partita di Conference League vinta dalla Fiorentina 3-0 sugli austriaci del Rapid Vienna. Ampio spazio però viene dato anche alla vicenda dello stadio Franchi.
La partita di Conference
A pagina 8 il Corriere Fiorentino intitola: “Amica Conference” continuando poi nel sottotitolo “Sotto il diluvio la Fiorentina segna tre volte e batte il modesto Rapid. Prove di crescita in attesa del Bologna”. A pagine seguente invece il quotidiano presenta un approfondimento sull'esperto attaccante viola: “Dzeko d'Europa. Ora l'obiettivo è convincere Pioli”.
Il tema stadio
Il quotidiano locale analizza a fondo la questione stadio che non interessa solo la squadra viola, ma l'intera città. “Fiesole in ritardo. Funaro sotto accusa. Mozione di sfiducia dal centrodestra”. Il quotidiano continua facendo il punto dello stato dei lavori scrivendo “Risorse, tempi e costi. Il rischio effetto domino dell'ennesimo rinvio”.