Italiano ha la possibilità anche di andare in Inghilterra. Il cerchio delle opzioni del tecnico

Anche Vincenzo Italiano in questi giorni si sta giocando un pezzo del proprio futuro. La gara contro l'Atalanta del prossimo 2 giugno dovrebbe essere l'ultima da allenatore della Fiorentina. E poi?

Su La Gazzetta dello Sport di oggi si legge che il tecnico è nella lista del Bologna, ma anche di altre squadre in Italia. E c'è pure la possibilità per lui di andare in Inghilterra, precisamente al Nottingham Forest.

La scelta da parte sua verrà fatta a breve, comunque non prima della finale di Conference League che è l'appuntamento chiave di tutta la sua stagione e dell'annata della Fiorentina.