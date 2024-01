La candidatura dello spagnolo Bryan Gil è pronta a decollare per la Fiorentina, secondo quanto riporta l'esperto di Sky Gianluca Di Marzio. La società viola sta aspettando segnali d'apertura dal Tottenham per il prestito dello spagnolo, classe 2001: l'opzione insomma si concretizzerebbe solo in caso di relativo esborso economico. Eventualità che potrebbe però caratterizzare le prossime ore.