Il desiderio di Richardson prende forma. Il dettaglio che fa discutere Fiorentina e Nizza

Il suo desiderio di Amir Richardson sta per avverarsi, dato che Nizza e Fiorentina hanno avviato trattative nelle ultime ore per portare avanti il passaggio del centrocampista viola al club transalpino.

Il dettaglio da concordare

Richardson, sotto contratto con la Viola fino a giugno 2029, dovrebbe partire in prestito secco senza diritto di riscatto. I due club devono ancora concordare la percentuale di stipendio che verrà coperta da entrambe le squadre.

“Nizza la mia priorità”

In una recente intervista (non autorizzata dalla società), il giocatore aveva detto: "Nizza è il mio posto preferito. Sono cresciuto lì, mia madre vive ancora lì. So che la squadra sta attraversando un periodo difficile, ma in realtà è un club molto valido in Ligue 1. I momenti difficili capitano a tutti. Il Nizza è chiaramente la mia priorità”