Michele Fratini, intermediario di mercato, è intervenuto alla trasmissione ‘Artemio’ su Radio Toscana per commentare l'arrivo di Parisi

"Parisi? Operazione ottima, in tanti lo volevano, ma io mi chiedo: ‘chi parte dopo aver speso per lui?’. Inoltre, non credo che Parisi venga a Firenze per fare la panchina… e quindi Biraghi che farà?

E sull'attacco: “Nzola è un problema con i 10 milioni della clausola. Dia? Secondo me la Fiorentina prenderà Zapata, un giocatore di caratura internazionale, che ha portato l'Atalanta in alto in Europa. Sottil potrebbe essere la contropartita per arrivare al colombiano, dato che a Gasperini serve un esterno”.

Infine, un nome a sorpresa: “Paul Wanner del Bayern Monaco. Mancino, gran piede, belle movenze. Talento puro, classe 2005, di origini austriaca. L'ho visto di persona e mi ha colpito”.