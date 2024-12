Il classe 2001 centrocampista del Vitória Guimarães Manu Silva ha parlato nel post partita del match contro il Rio Ave giocato ieri sera e pareggiato in rimonta 2-2 dopo che i bianconeri lusitani erano stati sotto di due gol. Questo ha detto uno dei prossimi avversari della Fiorentina in Conference League sullo stato di forma della squadra bianconera:

“Quello che ci è mancato era segnare il terzo gol, il Rio Ave non ci è mai stato superiore. Noi stanchi dopo aver giocato giovedì in Conference? È ovvio che questo condizioni, ma è quello che vogliamo. Se vogliamo stare su questi palcoscenici, siamo soggetti a questo. Non possiamo considerare questa come una scusa”.