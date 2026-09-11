Dopo otto mesi torna la marea viola in trasferta! Nonostante l'avvio shock il tifo gigliato risponde presente

A Venezia la Fiorentina ritroverà finalmente il sostegno dei propri tifosi in trasferta. Dopo otto mesi di assenza, causati dallo stop imposto per gli scontri avvenuti con i sostenitori della Roma lo scorso gennaio, nel settore ospiti del Penzo tornerà la marea viola dei tifosi in trasferta.

Risposta immediata

I biglietti disponibili sono andati rapidamente esauriti: saranno circa mille i viola presenti. Una risposta tutt’altro che scontata, soprattutto considerando il momento attraversato dalla squadra: tre sconfitte nelle prime giornate, il cambio in panchina con l’esonero di Fabio Grosso e una settimana caratterizzata da tensioni e discussioni.

Un sostegno in più

Un sostegno più che mai fondamentale per cercare di raddrizzare la stagione fin da questa sera. La risposta dei tifosi conferma che il rapporto con la squadra è ancora forte e che, nonostante i risultati, la voglia di stare accanto alla Fiorentina non è venuta meno. Adesso spetterà ai giocatori trasformare questo sostegno in una risposta sul campo.