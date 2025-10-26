Basta un bolide di Basic alla Lazio per affondare la Juve e Sarri si allontana dalla Fiorentina. Guarda LA NUOVA classifica di Serie A

Non è una stagione brillante quella della Lazio ma da quelle parti, nonostante il mercato bloccato, qualche vittoria la vedono ogni tanto: stasera i biancocelesti hanno battuto la Juve di Tudor per 1-0 all'Olimpico. Decisivo, e sufficiente, un gran bolide nelle fasi iniziali di Basic per decidere la gara. La squadra di Sarri sale così a quota 11 e si allontana ulteriormente dalla Fiorentina.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 18, Milan 17, Roma 15, Inter 15, Bologna 14, Como 13, Juventus 12, Udinese 12, Atalanta 12, Sassuolo 10, Cremonese 11, Torino 11, Lazio 11, Cagliari 8, Parma 7, Lecce 6, Verona 4, Pisa 4, Fiorentina 4, Genoa 3.