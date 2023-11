La 123esima formazione diversa della Fiorentina: Mai la stessa squadra con Italiano

A San Siro, contro il Milan, la Fiorentina ha schierato la 123esima formazione diversa da quando l'allenatore della squadra è Vincenzo Italiano.

Tanti sono i fattori che hanno determinato questo continuo turn over. Sta di fatto che mai, da quando è a Firenze, il tecnico ha messo in campo la stessa squadra per due partite di fila.

I fattori

Infortuni, scelte tecniche, il calendario fitto di impegni, specialmente l'anno scorso e in questo inizio di stagione, ma anche quel desiderio di tenere tutti sulla corda, tutte queste ragioni hanno portato a questo tipo di evoluzione che, non ha molti esempi simili nella storia del calcio italiano.

Pro e contro

Davanti a tutto questo ci sono indubbiamente dei pro e dei contro. A favore, c'è il fatto che tutti, ma proprio tutti, si sentono coinvolti nel progetto, anche se i minutaggi tra i calciatori possono essere molto variabili. Contro invece c'è il fatto che sono in pochissimi ad avere quella continuità di prestazioni che, spesso, ti fa rendere al meglio. Questo è un particolare che, probabilmente, conta molto quando si analizzano le prestazioni dei due centravanti che sono stati continuamente alternati.