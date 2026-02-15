Il derby di Valencia lo vince Beltran: tre passi verso la salvezza mentre il Levante di Moreno è quasi spacciato
Il derby di Valencia nel segno della Fiorentina perché sulle due sponde della città spagnola giocano due argentini in prestito dal club viola: Lucas Beltran da un lato e Matias Moreno dall'altro. Match vinto però dai murcielagos dell'ex attaccante viola per 2-0 e sfida salvezza messa in saccoccia: entrambe infatti sono impelagate in zona lotta salvezza.
A segno nella ripresa Ramazani e Sadiq per il Valencia che così fa tre passi importanti verso la salvezza: quasi spacciato invece il Levante di Moreno, titolare al centro della difesa, a quota 18 e a -7 dalla salvezza.
