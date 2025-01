Gemmi: "Fazzini piace alla Fiorentina, chissà che non possa arrivare un'offerta dai viola"

Dopo la trattativa non andata in porto tra l'Empoli e la Lazio per il centrocampista Jacopo Fazzini il club azzurro sta valutando il da farsi sul mercato. E arrivano conferme che la Fiorentina è interessata al giocatore

Le parole del direttore sportivo Gemmi

Il ds dell'Empoli Roberto Gemmi ha parlato così di Fazzini in ottica viola: “Sappiamo che la Fiorentina ha valutato Fazzini e a loro piace. Però non hanno mai mostrato interesse o fatto un'offerta. Il mercato è iniziato da poco, chissà che non possano arrivare. Lo auguro al ragazzo".

La Fiorentina vuole rinforzare il centrocampo

Michael Folorunsho è in dirittura d'arrivo dal Napoli, ma è ormai evidente come la Fiorentina voglia rinforzare il centrocampo cercando anche altri profili, tra cui rientrano Frendrup del Genoa e Fazzini dell'Empoli.