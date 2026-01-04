Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina vuole quota 12
In edicola questa mattina sul Corriere dello Sport-Stadio si parla della sfida della Fiorentina contro la Cremonese, dell'arrivo di Solomon e del mercato invernale viola.
Prima pagina
In prima pagina si legge: “Corsa salvezza, cambiamo marcia”. E sotto: “Gud e Piccoli, la Fiorentina vuole quota 12”.
Pagina 20 e 21
In alto si legge: “Più Gud”. Sotto si parla di mercato: “Idea Baldanzi, via Martinelli”. E ancora: “Solomon scalda il 4-3-3”.
