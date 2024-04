Hejda: "Non vediamo l'ora di giocare questa partita. La Fiorentina è forte, ma in casa facciamo sempre ottime prestazioni"

Il difensore del Viktoria Plzen Lukas Hejda ha parlato alla vigilia del match di Conference League contro la Fiorentina: “Come ha detto il mister abbiamo studiato i viola. Sappiamo che sono forti e che sarà una partita difficile, ma anche storica e non vediamo l'ora di giocarla. Loro sono bravissimi a tenere palla, ci aspetta un lavoro difficile”.

“In casa diamo sempre qualcosa in più”

Poi ha aggiunto: “Mi ricordo tante partite importanti contro le italiane, come ad esempio una vittoria contro il Napoli. Giocare in casa per noi è un valore aggiunto, abbiamo sempre fornito ottime prestazioni davanti ai nostri tifosi. Per me è una delle partite più importanti della carriera. Barak? Lo conosciamo e lo terremo d'occhio”.