Koubek: "Abbiamo studiato i punti deboli della Fiorentina. Sorteggio sfortunato, ma i viola non ci fanno paura"

Alla vigilia del match di Conference League contro la Fiorentina, il tecnico del Viktoria Plzen Miroslav Koubek ha parlato così: “Ovviamente i viola sono favoriti ma non c'è scritto da nessuna parte che debbano automaticamente vincere. Noi dovremo limitare i loro punti di forza, sfruttando invece i loro punti deboli come ad esempio i calci d'angolo. Abbiamo visto le partite contro Juventus, Milan e Atalanta per studiarli il meglio possibile”.

“Sorteggio sfortunato, ma non abbiamo paura"

Poi ha aggiunto: “Sicuramente la Fiorentina è la miglior squadra che abbiamo affrontato finora in Conference League. Non siamo stati fortunati nel sorteggio. Detto questo ce la giocheremo dando il massimo, con la consapevolezza e l'orgoglio di rappresentare la Repubblica Ceca in Europa. Dobbiamo affrontare questa partita senza paura ed essere semplicemente felici di giocarla”.