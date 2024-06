L'ex giocatore e allenatore della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Palladino ha le idee chiare, attendevamo risposte sul modulo e ieri ce le ha date. Poi ovviamente bisogna vedere che rosa gli mettono a disposizione, mi auguro vengano presi dei giocatori in linea con le idee di gioco dell'allenatore. Martinez Quarta? Non inventiamoci i ruoli, non può fare il centrocampista. Sarà, tra i tre difensori, quello che imposterà l'azione”.

“La Fiorentina sta già lavorando”

Poi ha aggiunto: “Beltran deve avere più fiducia e un rendimento più consono alle aspettative. Nella difesa a tre vedo meglio anche Milenkovic, più protetto, e in generale un terzetto con il serbo, Ranieri e Martinez Quarta mi fa stare tranquillo. Mercato? C'è tanto da rinnovare e finora non è stato fatto niente, ma sono ottimista perché secondo me le trattative sono già avviate e devono solo saltare fuori. Non pensate che la Fiorentina non stia lavorando, è esattamente il contrario".