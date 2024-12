L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Daniele Adani è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione attuale in casa viola. Ecco le sue parole, a cominciare da Palladino: “Parlandoci già quando era a Monza, ho notato una grande apertura mentale. E infatti ha dimostrato di non essere integralista, è partito male a Firenze ma ha cambiato subito le carte in tavola. Cassano ci ha giocato insieme a Parma, non avrebbe mai immaginato il raggiungimento di panchine così prestigiose per lui”.

“Colpani ha poca libertà per esprimere la fantasia. Dodô irrinunciabile”

Su Colpani: “Porta la fantasia, è un giocatore atipico. Però alla Fiorentina sta trovando poca libertà per esprimersi, giocando esterno è anche normale. Poi è in coppia con Dodô… ormai irrinunciabile. La formazione viola deve essere lui e poi tutti gli altri”.

“Abbraccio fortissimo a Bove. Dispiace per il gruppo, è un'incognita”

Su Bove: “Gli mando un abbraccio fortissimo e gli auguro una vita serena. Spero ancora che possa continuare a coltivare il suo sogno. Fiorentina? Dispiace molto, si vede un gruppo unito e pulito. Sono cose che rischiano di cambiare qualche fattore, è un'incognita”.