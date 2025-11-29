​​

Zazzaroni: "La Fiorentina non può perdere anche questa, a Bergamo finirà in pareggio"

Ivan Zazaroni

Consueto momento dei pronostici a Radio Deejay per Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, e il telecronista di Sky Sport Fabio Caressa. Pareri discordanti su Atalanta-Fiorentina.  

Il parere di Zazzaroni 

Il direttore del Corriere si dice positivo sulla possibilità che la Fiorentina strappi qualche punto a Bergamo dalla formazione di Palladino: “Questa partita non la perde la Fiorentina, non può perdere anche questa, però finirà in pareggio”. 

E quello di Caressa

Caressa non è d'accordo e punta sulla vittoria di una delle due squadre, accantnando l'X: “Per me o vince l’Atalanta o vince la Fiorentina”.

