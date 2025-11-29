Zazzaroni: "La Fiorentina non può perdere anche questa, a Bergamo finirà in pareggio"
Consueto momento dei pronostici a Radio Deejay per Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, e il telecronista di Sky Sport Fabio Caressa. Pareri discordanti su Atalanta-Fiorentina.
Il parere di Zazzaroni
Il direttore del Corriere si dice positivo sulla possibilità che la Fiorentina strappi qualche punto a Bergamo dalla formazione di Palladino: “Questa partita non la perde la Fiorentina, non può perdere anche questa, però finirà in pareggio”.
E quello di Caressa
Caressa non è d'accordo e punta sulla vittoria di una delle due squadre, accantnando l'X: “Per me o vince l’Atalanta o vince la Fiorentina”.
💬 Commenti