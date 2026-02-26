Vanoli e la stoccata a Dzeko dopo le sue parole: "Diventerà un bravo allenatore"

La Fiorentina, con grande affanno, passa il turno di Conference League: perde contro lo Jagiellonia, ma basta per passare ai tempi supplementari. La squadra viola va agli ottavi di finale, incontrerà uno tra Strasburgo e Rakow.

Vanoli risponde a Dzeko

Nel post-partita, in sala stampa, l'allenatore viola Paolo Vanoli ha parlato di tanti temi legati alla partita. Ma sul finale ha risposto anche sul tema Edin Dzeko, che lo ha stuzzicato in alcune dichiarazioni che vedrebbero il tecnico responsabile per il suo addio in viola.

“Diventerà un grande allenatore”

Dzeko ha detto che sarebbe andato via per un suo cambio a Parma, pensieri? La risposta di Vanoli: “Vorrà dire che diventerà un grande allenatore”.