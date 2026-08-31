Gasperini fa il bis e dopo la Fiorentina travolge anche il Lecce. Esulta il nuovo arrivato. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Nella prima sfida del lunedì, la Roma si è imposta con decisione sul Lecce e ha bissato la batosta già inferta alla Fiorentina.

La cronaca della partita

I giallorossi ripartono esattamente da dove avevano lasciato: dal loro bomber Malen. Dopo appena 3 minuti è lui il più veloce a sfruttare un pasticcio della difesa salentina per firmare lo 0-1; al 22' addirittura raddoppia, con uno scavetto intelligente che beffa Falcone. Neanche due minuti dopo, e si trasforma in assistman: Soulé sbaglia il primo tiro, ma non può fallire il tap-in successivo per lo 0-3 al 24'. Per fortuna dei padroni di casa, ci pensa il cooling break a placare gli animi giallorossi.

Nel secondo tempo non cambia il copione, ma cambiano i ritmi: per la verità il Lecce colpisce anche un palo su sviluppi di calcio d'angolo, ma non si vedrà più dopo questa azione. Diversamente, la Roma trova anche lo 0-4 con il nuovo arrivo Mora, che da due passi fredda Falcone. Secondo risultato tondo che Gasperini si porta a casa: questa Roma è sicuramente tra le squadre da battere.

Classifica

Questa è la nuova classifica di Serie A: Roma 6, Juventus 6, Milan 6, Lazio 6, Inter 6, Udinese 4, Como 4, Cagliari 3, Napoli 3, Lecce 3, Atalanta 3, Frosinone 3, Sassuolo 3, Torino 0, Venezia 0, Genoa 0, Parma 0, Bologna 0, Fiorentina 0, Monza 0.