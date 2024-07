Corriere dello Sport-Stadio: I due casi da risolvere

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Colpani si parte”. E ancora: “La Viola chiama il Monza: 15 milioni”.

Pagina 14

Apertura dedicata a: “Fiorentina e Colpani si farà così”. Sottotitolo: "Oggi verrà fissato il giorno dell’incontro col Monza: 5 milioni di differenza, ma il percorso c’è". Di spalla il commento: “Ora Sottil non può più sbagliare”. In taglio basso: “Amrabat e Nzola, casi da risolvere”. Sommario: “Lo United rinuncia a Sofyan (per ora) M’Bala piace a Cagliari e Genoa”.

Pagina 15

In taglio alto: “Ikoné prova a ribaltare il suo destino”. Sottotitolo: “Atteggiamento meno indolente, tanto impegno: sembra davvero diventato un altro giocatore”. E infine: “Oggi la partenza per l’Inghilterra Palladino porta 28 giocatori: ci sono anche Pongracic e Barak”.