Battibecco tra Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani a Pressing, programma sportivo delle reti Mediaset. Il nodo della questione sta nel confronto tra il Milan di Pioli e quello di Allegri, con Sabatini che indica Trevisani come troppo di parte… citando anche la Fiorentina.

La discussione

L'incipit di Trevisani: “Il Milan aveva Giroud, ci ha fatto un primo posto e un secondo posto, non andava mica male. Non servono i marziani, servono buoni attaccanti e un gioco”, al che Sabatini risponde: “Quindi Pioli aveva gioco, ma Allegri non ce l'ha?” e Trevisani, convinto: “Questo è poco ma sicuro”.

Qui la risposta di Sabatini: “Come a Firenze questa estate, lo dicevi quando giravi con la macchinetta per il Viola Park. Fare il confronto col Milan di Pioli è surreale, sono due squadre diverse: ora ci manca solo il riferimento a Pioli”.