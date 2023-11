Calcioscommesse, Florenzi dai pm: ecco gli scenari possibili per il difensore del Milan

L'inchiesta sul calcioscommesse in Italia potrebbe mietere nuove vittime. Come riportato nella serata di ieri, c'è anche il difensore del Milan, Alessandro Florenzi, fra gli indagati dalla Procura di Torino.

Come afferma Sky Sport, Florenzi si è recato oggi a Torino per essere ascoltato dai pm e in base a quello che emergerà dalla sua deposizione si apriranno due scenari ben distinti.

Il primo è lo stesso di Tonali e Fagioli, ovvero quello della colpevolezza decretata dalla Procura e successivamente dalla FIGC, che prontamente ha notificato ai due una squalifica. Nel secondo caso invece possiamo prendere in esame Zaniolo, che si è sempre definito estraneo ai fatti e non ha ricevuto nessuna comunicazione da parte delle autorità, continuando a svolgere regolarmente l’attività sportiva.