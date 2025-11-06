Buffon: "Non so cosa sia successo a Firenze. Reputavo Pioli un valore aggiunto per la Fiorentina e invece..."

Intervenuto qualche giorno fa a Viva El Futbol - podcast online di Cassano, Adani e Ventola - il campione del mondo ed ex portiere della Juventus Gianluigi Buffon, tra i tanti temi analizzati ha avuto modo di commentare anche quanto vissuto negli ultimi mesi da Stefano Pioli a Firenze. Il portiere ha paragonato quello che ha vissuto il tecnico della Fiorentina alla situazione che sta vivendo Koopmeiners alla Juventus.

“Pioli come Koopmeiners”

“So che il paragone è ardito, anche perche ricoprono due ruoli diversi, ma noto alcune similitudini tra quello che sta vivendo Koopmeiners dopo il suo passaggio alla Juventus, che per il momento oggettivamente non ha reso in maglia bianconera per quanto era stato speso due anni fa, e quello che ha vissuto nelle ultime settimane Pioli a Firenze. La scorsa estate, Quando la Fiorentina si era fiondata su di lui dopo l’addio improvviso di Palladino, ero convinto che lui potesse essere la scelta migliore per i viola. Sinceramente non riesco a capire cosa sia successo".

“Reputavo Pioli un Valore aggiunto per la Fiorentina. Non so cosa sia successo”

Ha anche aggiunto: “Conosco Stefano da tanto tempo e posso dire che il primo Pioli visto a Firenze era molto diverso da quello che è arrivato a Luglio. Sono passati tanti anni ed era normale che fosse cambiato, è cresciuto sotto molti aspetti e per questo ritenevo potesse rappresentare un valore aggiunto per il club. Dovessi spiegare cos’è successo non ne ho idea, a me piace analizzare il calcio e infatti mi metto a scervellarmi per capire il reale motivo della situazione. Inspiegabile non comprendere perché non abbia trovato gli strumenti necessari”.