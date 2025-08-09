Il portiere della Fiorentina, David De Gea, grande ex della partita contro il Manchester United, ha parlato al termine del match di fronte ad una folla di giornalisti inglesi.

Un giorno speciale

“È stato un giorno speciale - ha detto il calciatore spagnolo - rivedere persone con cui ho passato tantissimo tempo è davvero emozionante, Bruno Fernandes per esempio (i due sono stati protagonisti di un simpatico siparietto sui social ndr). Lui è un amico, sono contento di averlo rivisto. Lo stesso vale per Ferguson, che è stato importantissimo per la mia carriera. In generale è stato speciale tornare all'Old Trafford".

La “seconda vita" fiorentina

Infine De Gea ha parlato anche della squadra viola e della possibilità che Firenze gli ha dato: "La Fiorentina mi ha dato la possibilità di tornare a giocare. Anche lei è un grande club ed è grazie a questa squadra se ho potuto rivivere emozioni forti come quella di oggi. Firenze è una città speciale”.