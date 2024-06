Il nodo cruciale su Kean: Palladino crede nel progetto centravanti. Là dove hanno fallito Allegri, Pochettino e Ancelotti

L'investimento sarà importante e lascerà pochi dubbi sul fatto che Moise Kean possa essere il profilo principale del prossimo attacco viola. Chi si aspetta un altro pezzo grosso in sostanza, rimarrà deluso secondo il Corriere dello Sport. L'idea di Palladino infatti è quella di ripartire da Kean centravanti, una posizione in cui non ha mai svettato per produttività: solo una stagione in doppia cifra, la 2020/21 con i 13 gol in maglia Psg (e con Neymar, Mbappé e Di Maria intorno…).

Questa è un po' la scommessa che Palladino proverà a vincere, a differenza di quanto fatto dai vari Allegri, Ancelotti o Pochettino nelle passate stagioni.