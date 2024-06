Firenze e Torino mai così vicine: le sparate a salve di Commisso e un asse di mercato ormai consolidato. Con Kean la Fiorentina supera la Juventus

Molto facile, anche troppo, presentarsi a Firenze con qualche frase contro la Juve, magari a poche ore dall'acquisto della società. Ben più tosto poi rimanere fedeli ai propri principi e, oltre ché predicare, razzolare anche bene: di fatto l'operazione Kean certifica un vero e proprio asse di mercato, quello tra Fiorentina e Juventus. La sottolineatura è del Corriere Fiorentino, che ricorda il contraddittorio approccio del presidente Commisso, che pubblicamente non ha mai lesinato critiche e sparate pesanti contro la realtà bianconera sul tema debiti e bilanci.

Salvo poi prenderla a totale riferimento sul mercato, prima con le maxi plusvalenze di Chiesa e Vlahovic e poi con operazioni di contorno calcistico, da Mandragora ad Arthur e ora con lo stesso Kean. Grazie al quale anzi, la Fiorentina supera la Juve per numero di calciatori in entrata. La percezione è che Firenze e Torino, lato bianconero, non siano mai state così vicine.