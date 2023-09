La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Tornano Martinelli e Rubino, Galloppa deve rinunciare a Sene

In cerca ancora di assetto, la Fiorentina Primavera che scenderà in campo tra poco contro il Milan al Viola Park ripropone due 2006 importanti come Martinelli e Rubino. Davanti Caprini riferimento offensivo, in una sorta di 3-4-2-1:

Martinelli; Biagetti, Baroncelli, Romani; Vigiani, Harder, Vitolo, Denes; Braschi, Rubino; Caprini.