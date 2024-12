Dopo il putiferio scatenato alla Roma, Lina Soulokou riparte dal Nottingham Forest di Milenkovic

Era stata costretta a lasciare la Roma dopo il caos scoppiato con l'esonero di Daniele De Rossi, adesso l'ex CEO giallorossa Lina Soulokou è pronta a ripartire dalla Premier League. Il Nottingham Forest l'ha ufficializzata come nuovo CEO a partire dal 5 gennaio 2025 e così, la manager di origini greche, avrà a che fare con l'ex Fiorentina Nikola Milenkovic. Ricordiamo che il presidente del club inglese è Marinakis, che è al vertice anche dell'Olympiakos.

Souloukou supervisionerà lo sviluppo strategico del Forest, guidando la visione a lungo termine del Club per il successo nella Premier League e nelle competizioni europee. “Sono onorata - ha detto la nuova dirigente - di rientrare nella famiglia calcistica del signor Marinakis. L’opportunità di guidare il successo del Nottingham Forest e di contribuire al gruppo più ampio è una sfida entusiasmante. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare nel nuovo anno per realizzare le nostre ambizioni condivise”.