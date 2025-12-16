Beltran non si ferma più: gol e passaggio del turno in Coppa col suo Valencia, la Fiorentina ne gode economicamente

Sembra aver preso il via definitivamente la stagione di Beltran: l'attaccante argentino, in prestito dalla Fiorentina al Valencia, sta trovando la sua miglior forma e stasera, contro lo Sporting Gijon in Copa del Rey, ne ha dato ancora prova.

A segno, di nuovo

Certo, è solo un gol su tap-in da distanza ravvicinata; certo, erano solo i sedicesimi di finale di coppa contro la settima forza della Serie B spagnola. Eppure, dopo il gran gol all'Atletico, Beltran ha segnato di nuovo e ha permesso così ai suoi di vincere per 0-2 e accedere agli ottavi.

Intanto, la Fiorentina…

E perché non è solo una questione sportiva per la Fiorentina? Perché, ricordiamo, c'è un bonus legato ad ogni gol siglato dall'argentino che spetta al club gigliato. dopo un avvio titubante, Beltran sembra prendere piede nella rosa del Valencia e questo non può che giovare a lui e alla Fiorentina.