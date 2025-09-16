La Fiorentina torna ad allenarsi dopo i due giorni di riposo, e Pioli recupera due pedine importanti in vista del Como - FOTO

Dopo i due giorni di riposo concessi da Stefano Pioli alla squadra dopo la pesante sconfitta casalinga di sabato sera contro il Napoli, la Fiorentina questo pomeriggio è tornata ad allenarsi al Viola Park in vista della delicata partita di domenica pomeriggio contro il Como. I viola, ancora a zero vittorie e con soli due punti in classifica, dovranno obbligatoriamente dare un segnale contro i Lariani, una delle squadre più in forma del momento. Ma a 5 giorni dalla sfida il tecnico gigliato riceve ottime notizie dall’infermeria.

Nessun problema per Sabiri: il marocchino regolarmente in gruppo

Come infatti testimoniato dalle immagini pubblicate dalla Fiorentina sui propri canali social, l’allenamento di quest’oggi ha segnato il ritorno di due giocatori esclusi dall’ultima sfida di campionato contro gli azzurri di Antonio Conte. Il primo rientro è quello di Abdelhamid Sabiri, che nelle ore precedenti al match aveva ricevuto un permesso speciale per motivi familiari: il marocchino è tornato ufficialmente a disposizioni. Buone notizie anche per Albert Gudmundsson.

Gudmundsson regala un sorriso al suo allenatore

Dopo l’infortunio rimediato con la nazionale islandese, infortunio che lo ha costretto a restare fuori dai convocati contro il Napoli, questo pomeriggio Gumdudsson si è allenato regolarmente con i compagni di squadra, scongiurando quindi tempi di recupero piu lunghi. L'islandese mette quindi nel mirino la sfida di domenica contro la squadra di Fabregas: scenderà in campo dal primo minuto o a partita in corso?

Queste le immagini pubblicate dalla Fiorentina sui propri canali social: