Uno Zaniolo, tante soluzioni. Come può impiegarlo Palladino

Trequartista, esterno e all'occorrenza pure centravanti. Un Nicolò Zaniolo e diverse possibilità di impiego.

Il giocatore appena preso dalla Fiorentina può essere una carta importante a disposizione di Raffaele Palladino. Il tecnico viola ha chiesto alla società l'arrivo di calciatori duttili e Zaniolo è uno di questi.

All'Atalanta l'operazione rilancio per l'attaccante non è andata bene: Firenze è un'opportunità che dovrà giocarsi al meglio. Percorrere la stessa strada, ricca di soddisfazioni, che sta percorrendo il suo amico Moise Kean, anche per questo Zaniolo ha scelto di vestire la maglia viola.