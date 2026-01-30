La Fiorentina su un giovane gioiellino del Modena. Cifra e formula particolare per chiudere, ma c'è la concorrenza dell'Inter

La Fiorentina ha messo gli occhi addosso al giovane centrocampista del Modena Yanis Massolin. Il classe 2002 è la rivelazione dei canarini e su di lui c'è già l'interesse anche di una big di Serie A.

Le caratteristiche

Massolin unisce una buonissima fisicità (è alto 1,97) ad una grande tecnica. Può agire sulla trequarti, come regista avanzato, ma anche sulla linea mediana. Per caratteristiche, ma anche per somiglianza fisica, ricorda l'ex centrocampista viola Yacine Adli.

Cifra e formula

Secondo quanto rivelato dal giornalista esperto di mercato Orazio Accomando attaverso il proprio profilo x, la Fiorentina e l'Inter hanno mosse i primi passi per il centrocampista. Il Modena dal canto suo avrebbe già fissato la cifra per la cessione: 5 milioni, bonus compresi. Gli emiliani però non vorrebbero privarsi ora del calciatore, mantenendo il diritto alle sue prestazioni sportive attraverso un prestito fino a fine stagione.