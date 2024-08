Retegui a Bergamo e Gudmundsson (forse) a Firenze: il Genoa deve correre ai ripari e individua gli obiettivi

Mateo Retegui all'Atalanta, Albert Gudmundsson (forse) alla Fiorentina: il Genoa deve correre ai ripari in attacco, dopo aver perso il centravanti titolare e con il pressing viola sul miglior giocatore della scorsa stagione. I rossoblù si tutelano individuando gli eventuali sostituti.

I sostituti in casa Genoa

Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, il Genoa è su Joel Pojhanpalo come centravanti per rimpiazzare Retegui. Per quanto riguarda l'eventuale sostituto di Gudmundsson, resta viva l'opzione Matteo Cancellieri della Lazio, cercato anche dall'Empoli.