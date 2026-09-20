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La Curva Ferrovia orfana degli striscioni e dei gruppi organizzati a inizio partita - FOTO FN

Duccio Zambelli /
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Atmosfera strana quella che si vive in Curva Ferrovia all'inizio di questo Fiorentina-Napoli. La curva che ospita il tifo caldo viola, al fischio d'inizio risulta essere senza i gruppi organizzati. 

Assenza strana

Nessuno sciopero del tifo previsto. Nemmeno gli striscioni sono stati apposti alla classica balaustra, che risulta vuota. Da capire le motivazione di tale assenza. 

La foto 

Anche nel settore partenopeo degli ospiti mancano gli ultras, con nessun striscione apposto. Al momento non risultano esserci stati problemi di ordine pubblico. 

AGGIORNAMENTO 12.41: I gruppi organizzati hanno preso posto in Curva Ferrovia, appendendo i loro striscioni alla balaustra.  

 

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