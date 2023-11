Spalletti non rinuncia a Bonaventura: il centrocampista della Fiorentina torna in Nazionale. Biraghi, invece, resta a Firenze

Sono stati da poco diramati i convocati scelti dal commissario tecnico Luciano Spalletti per la Nazionale Italiana.

L'allenatore ex Napoli non riesce più a fare a meno di Jack Bonaventura, a maggior ragione dopo la squalifica di Sandro Tonali. Il centrocampista della Fiorentina viene confermato in lista, dunque ci sarà anche nelle ultime due sfide decisive per le qualificazioni all'Europeo, contro Macedonia del Nord e Ucraina.

Niente da fare, invece, per il capitano viola Cristiano Biraghi, che resta a Firenze.

Di seguito, la lista completa: