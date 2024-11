Kouame non incide con la Fiorentina e perde ancora la Nazionale: è fuori dai convocati per i prossimi impegni della Costa d'Avorio

Dovessimo fare un bilancio di questo inizio di stagione di Christian Kouame, potremmo dire che il rinnovo di contratto con la Fiorentina è stata probabilmente l'unica nota positiva. L'attaccante viola infatti sta infatti attraversando un'annata difficile sul piano delle prestazioni, non riuscendo a incidere quando Palladino gli dà l'opportunità di scendere in campo.

Niente convocazione in Nazionale

Un rendimento che, peraltro, ha avuto delle conseguenze in chiave Nazionale. Kouame infatti non è stato convocato dalla Costa d'Avorio neanche per i prossimi impegni di qualificazione alla Coppa d'Africa 2025, contro Zambia e Ciad rispettivamente nei giorni 15 e 19 novembre. Kouame era stato invece protagonista dell'ultima Coppa d'Africa, vinta proprio dalla Costa d'Avorio nel 2023.