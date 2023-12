Le parole del tecnico viola, Vincenzo Italiano, arrivano anche in conferenza stampa:

"Gli interpreti di oggi si sono rivelati giusti, lì davanti finalmente qualcuno ha avuto quella freddezza e piede caldo che in precedenza è mancato. Quando ci si comporta come hanno fatto Beltran e Sottil oggi, le partite le vinci. E' mancato il guizzo di Ikonè, però è l'approccio alla partita che mi è piaciuto tantissimo. Non potevamo perdere ancora terreno e i ragazzi mi sono piaciuti tantissimo perché giovedì e sabato in tanti non sono neanche scesi sul campo, abbiamo preparato la partita in mezzo allenamento.

Kayode e Arthur? E' normale che avere un calciatore nel proprio ruolo, recuperato come Kayode, in condizione di far prestazione dà più vantaggi, nel difendere e costruire, nell'interagire con i compagni. Complimenti a fisioterapisti e dottori perché aveva una caviglia non bella, il ragazzo ora è con una testa molto applicata e oggi è stato bravo a interpretare una gara non facile.

Arthur deve lavorare su questi livelli, ha in mano la creazione del gioco, sa che per noi è importante e deve mettere in campo le sue doti, in un calcio che può dargli vantaggio nel momento in cui si palleggia e verticalizza. E' arrivato al tiro, ha messo due volte i compagni in porta. Se cresce in convinzione noi ne potremo trarre ancor più vantaggi, lui come Maxime Lopez. In diversi stanno cambiando atteggiamento rispetto all'inizio.

Record di gol nell'anno solare? Un bel dato, ci eravamo un po' inceppati in alcune gare. Stiamo offrendo comunque delle prestazioni di livello alto per concentrazione, è un dato che possiamo rimpolpare ancora.

Dove possiamo arrivare? Questa squadra deve trovare continuità ed equilibrio, nei risultati perché continuiamo ad alternare ottimi risultati a pause che possiamo evitare. Possiamo aumentare il livello di prestazioni da parte di tutti perché chi staziona tra il primo e il sesto posto è di altissimo livello. Solo con queste prestazioni possiamo stare lì a giocarcela.

La Coppa Italia? Mercoledì è una partita in una competizione che ci ha visti finalisti l’anno scorso. Ci teniamo ad andare avanti e superare il turno, come penso il nostro avversario. Da domani quindi subito a lavoro, c’è poco per gioire, poco tempo per preparare le partite ma metteremo in campo dall’inizio può avere la condizione per mettere in crisi l’avversario. Il Parma sta facendo grandi cose in Serie B".