De Rossi vuole continuare ad allungare in classifica, il suo undici anti-Monza non vede turnover. La Roma non pensa al Brighton

La Roma non fa turnover in vista del Brighton di Europa League: davanti ci sono sia Dybala che Lukaku. Forti le scelte di Daniele De Rossi, che vuole continuare ad allungare in classifica, cercando un posto in Champions League per la prossima stagione.

Le formazioni ufficiali di Monza-Roma, gara delle 18:00 che interessa da vicino alla Fiorentina, impegnata fra qualche ora sul campo del Torino:

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Caldirola, Marì, A. Carboni; Bondo, Gagliardini; Colpani, Pessina, Mota; Djuric. All. Palladino.

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.