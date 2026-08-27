Dopo la scritta anche la statua dedicata a Rocco Commisso. La Soprintendenza blocca le iniziative per il centenario

Come scrive questa mattina il Corriere Fiorentino, a pochi giorni dal centenario della Fiorentina, resta ancora incerto il destino delle due opere pensate per celebrare i 100 anni del club: la scultura di Marco Lodola, dedicata a Rocco Commisso, e la grande scritta “V100LA”, alta 18 metri. Entrambe avrebbero dovuto essere esposte al Piazzale Michelangelo dal 24 agosto, ma a due giorni dal compleanno viola non sono ancora state installate.

Stop e alternative

A bloccare l’iter sarebbero state alcune perplessità della Soprintendenza. Fiorentina e Comune, mentre si rimpallano la responsabilità per i mancati via libera definitivi, stanno cercando l'intesa con la Soprintendenza per mantenere le statue al Piazzale. Le due opere, che inizialmente erano state pensate per il cortile di Palazzo Vecchio, potrebbero trovare casa al Viola Park.

Le parole dell'artista

“Mi era stato detto con certezza che per l’inaugurazione l’opera sarebbe stata messa nel cortile di Palazzo Vecchio - ha detto l'artista Marco Lodola - Ora ho saputo che rischia di non essere esposta affatto. All’inizio non l’ho presa bene, ma ora sono tranquillo: è una festa rimandata. Resta il dispiacere per il valore simbolico che avrebbe avuto quel luogo storico, a cui sono molto legato”.