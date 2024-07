Giornalista e tifoso viola, volto noto di Sky, Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno compiendo una lunga analisi della situazione attuale della Fiorentina sul mercato, toccando moltissimi temi caldi di casa viola.

‘Ora servono idee perfette sul mercato alla Fiorentina’

"Va capito lo sviluppo del mercato della Fiorentina e può essere positivo solo grazie ad idee indovinate. Se le coordinate sono abbassare il monte ingaggi e spendere solo dopo aver guadagnato…e c’è da rifare un centrocampo dal quale non si è incassata una lira depauperandolo per il 90%, è naturale che servano idee perfette. Il tifoso vuole che si migliori la squadra, quindi occorrono acquisti perfetti. Serve il mezzo giocatore che diventa intero a Firenze, come Kean. Serve il giovane che diventa forte, elementi che si incastrino perfettamente nel contesto. Ci siamo condannati alla perfezione per migliorare. Il monte ingaggi è stato abbassato, senza Arthur, Milenkovic, Bonaventura, Belotti, però mezza squadra titolare intanto non c’è, va rifatta. Milenkovic è un titolare di lunga data, un giocatore che ci aveva fatto vedere un po’ tutto, anche dei limiti insuperabili. Però cambiando sistema di gioco magari si sarebbe trovato anche più a suo agio. Se ne va l’ultimo pezzo della storia recente della Fiorentina, eccezion fatta per Biraghi".

‘I dirigenti viola sono chiamati al riscatto, dovrà essere un’estate di riscossa'

"Sarà un mercato di rifondazione in cui servirà una grande riscossa da parte dei dirigenti della Fiorentina, che negli ultimi anni hanno sbagliato qualche mossa. Hanno sbagliato con i soldi di Vlahovic, per esempio, dovrà essere un’estate di riscatto. Locatelli ha bisogno di esprimersi e sentirsi a suo agio, credo però che se De Zerbi lo vuole a Marsiglia…è una concorrenza da temere. In questo momento la Fiorentina non è un’offerta sicura, ma è un nome che mi piacerebbe, un’operazione interessante. La Fiorentina però oggi non è così concorrenziale, i giocatori vanno da altre parti. Spero che si siano i fatti soldi con Milenkovic per non farli con Gonzalez, che è l’unico mezzo campione che ha la Fiorentina. Gonzalez è l’unica bandiera nel calcio che conta che ha la Fiorentina, è un elemento fisso dell’Argentina. Dagli ottavi in poi all'Europeo e guardando alla Copa America, di viola c'era solo Nico, Quarta non ha giocato mai".

“Servono 4 o 5 centrocampisti di cui un paio forti, almeno 2 difensori di cui un titolare, poi va bene tenere Lucchesi che a me piace molto. Serve anche un altro attaccante, non si dica che è finita qui. Da tre anni la Fiorentina gioca sotto schiaffo delle incognite d’attacco. Dopo Kean deve arrivare un altro calciatore che garantisca 35 partite di un certo livello, e allora si accetta la scommessa Kean. Se è finita qui davanti significa iniziare l’ennesimo campionato con una preghiera. Milenkovic e Bonaventura alla Fiorentina hanno dato tanto, non sottovalutiamo quando si perdono pezzi di personalità come questi. Non sono addii da banalizzare, aveva un ruolo emotivo importante nella squadra”.