Pardo: "Pioli? Mica è diventato bollito tutto insieme, ma non escludo un cambio sulla panchina della Fiorentina"

Il noto giornalista televisivo Pierluigi Pardo ha rilasciato un'intervista a TuttoMercatoWeb durante il Festival dello Sport di Trento. Fra i temi toccati anche il periodo difficile della Fiorentina.

Periodo no e ambizioni

"La Fiorentina è la grande delusione delle prime giornate - ha detto Pardo - Non bisogna però esagerare con gli allarmismi. Per me si riprenderà, ma la sensazione è che non sia una squadra da Champions, come in molti credevano. I tifosi hanno giustamente la voglia di aggiustare la classifica che al momento è deludente anche perchè la società ha fatto degli sforzi importanti, soprattutto in attacco".

Le difficoltà di Pioli

Pardo ha proseguito parlando delle difficoltà del tecnico viola: “Pioli? Rimane un allenatore di buon livello non è diventato bollito tutto insieme, ma ci possono essere anche altre soluzioni. Nel calcio in certi momenti una squadra ha bisogno di scosse, quindi non mi sento di escludere nulla. La Fiorentina è entrata in una negatività ed è fragile psicologicamente. Questo fa da contrappasso all'amore dei tifosi e alle aspettative del mondo viola. Tutte questa cose, assieme ai risultati che non arrivano, potrebbero portare al cambio in panchina”.