La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera contro il Bologna: Kouadio titolare a guidare la difesa. Kospo in panchina
Kouadio. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Bologna, gara in programma alle 18:00 e valida per il Campionato Primavera.
In campo Fiorentina-Bologna Primavera
Mister Galloppa sceglie un ormai classico 4-2-3-1. Leonardelli torna in porta da titolaree, con Trapani ed Evangelista sulle fasce. Al centro, accanto a Sadotti, c'è Kouadio (Kospo a disposizione, in panchina). Keita e Deli guideranno il centrocampo, con Kone, Angiolini e Mazzeo sulla trequarti. Davanti c'è Braschi.
Le scelte di mister Galloppa
FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Kouadio, Sadotti, Evangelista; Keita, Deli; Kone, Angiolini, Mazzeo; Braschi. All.: Daniele Galloppa.
Bologna: in attesa.
