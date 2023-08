Colpaccio del Genoa in Francia, ma contro la Fiorentina sarà solo in tribuna

E' totale l'accordo tra Marsiglia e Genoa per il passaggio in rossoblù di Ruslan Malinovskyi. L'ex Atalanta arriverà alla corte di Alberto Gilardino in prestito con diritto di riscatto.

Niente Fiorentina, però, per il giocatore ucraino, che in ogni caso non farebbe in tempo a vedere tutti i documenti firmati in tempo per l'esordio del Grifone contro i viola in programma sabato. Senza contare gli zero allenamenti con la nuova squadra. Come riporta la Repubblica, comunque, Malinovskyi potrebbe essere a Marassi sabato per assistere alla partita contro la Fiorentina.