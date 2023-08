Romano: "Nessuna negoziazione tra Fiorentina e United per Amrabat. Il marocchino aspetta da due mesi i Red Devils e adesso il Liverpool..."

Come riportato qui ieri sera, il Liverpool ha chiuso la trattativa per l'acquisto del capitano dello Stoccarda, il giapponese Endo, centrocampista classe ’93. Come riporta però sul proprio canale YouTube il giornalista di calciomercato Fabrizio Romano, occorre fare attenzione alla possibilità che i Reds acquistino un altro centrocampista, la situazione attorno a Sofyan Amrabat si sta facendo sempre più nebulosa.

Ecco cosa ha detto Romano: “Non è garantito, ma è assolutamente possibile che la squadra di Klopp acquisti un altro centrocampista dopo l'arrivo di Endo, poichè ha ceduto Fabinho e Henderson in quella posizione. Attenzione perciò al nome di Sofyan Amrabat, che però al momento rimane fermo sulla propria posizione. Amrabat ha detto sì allo United da fine giugno, ma il marocchino sta aspettando e aspettando i Red Devils, da quasi due mesi. Adesso è tutto nelle mani del Manchester United. La squadra di Ten Hag deve fare un’offerta per il giocatore. Non c’è ancora stata alcuna negoziazione tra Fiorentina e Red Devils per Amrabat, ed occorre quindi aspettare e vedere per il futuro del marocchino”.