Il giornalista Alfredo Pedullà, su Sportitalia, ha citato Pantaleo Corvino, attuale ds del Lecce ed ex Fiorentina, per parlare più in generale della figura del direttore sportivo: “Ce ne sono alcuni che non hanno un minimo di dignità. Nel momento in cui tu fai un nome e poi la società ne porta un altro, tu non sei un direttore sportivo. Sei un passacarte. Se è così, mi spiegate la funzione del direttore sportivo? Tranne rare eccezioni di leadership, carisma e competenza, è una figura morta. Purtroppo ce ne sono tantissimi così, sia in Serie A che in Serie B”.

“Corvino dava l'anima, ma è una scuola che non c'è più. Adesso…”

E aggiunge: “Non ci sono più dei totem, il panorama è pieno di mezze figure. Penso a Vagnati a Torino, ma anche alle situazioni spiacevoli di Milan e Roma con Tare e Massara. Se devono prendere un direttore sportivo per fargli fare il “signor sì”, è giusto non prenderlo. Io ricordo gente come Corvino che dava l'anima, è una scuola che non c'è più. Da Galliani e Braida ai giorni nostri, siamo alla deriva più totale”.